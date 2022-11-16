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1 час назад

Роза Сябитова раскрыла отношение к частым съемкам родившей Регины Тодоренко

Мира Маркина

Главная сваха России и знаменитая телеведущая Роза Сябитова в своем Telegram-канале прокомментировала деятельность коллеги Регины Тодоренко. Звезда отечественного телевидения поражена продуктивностью “мамы в декрете”.

Сябитова раскрыла отношение к “маме в декрете” Тодоренко
Фото: t.me/syabitova_rt.me/syabitova_r

Роза Сябитова призналась, что ее удивляет поведение коллеги и ее позиция “суперженщины-мамы”, которая не пропускает съемки в телепроектах, сериалах и совмещает их с уходом за малышом.

Роза Сябитова пожаловалась на непрофессионализм молодых коллег

Телеведущая отметила, что закон о декрете появился для того, чтобы новоиспеченная мама могла свободно ухаживать за ребенком. Ведь по мнению Розы, материнство – тоже работа, причем без права на ошибку.

“Халатное отношение к здоровью своему и крохи, а также неправильная оценка собственных сил может привести к серьезным последствиям”, — подчеркнула Роза.

Ранее “Рамблер” показал, как выглядит фигура Регины Тодоренко после родов.

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