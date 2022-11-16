Сябитова раскрыла отношение к “маме в декрете” Тодоренко

Главная сваха России и знаменитая телеведущая Роза Сябитова в своем Telegram-канале прокомментировала деятельность коллеги Регины Тодоренко. Звезда отечественного телевидения поражена продуктивностью “мамы в декрете”.

Фото: t.me/syabitova_r t.me/syabitova_r

Роза Сябитова призналась, что ее удивляет поведение коллеги и ее позиция “суперженщины-мамы”, которая не пропускает съемки в телепроектах, сериалах и совмещает их с уходом за малышом.

Телеведущая отметила, что закон о декрете появился для того, чтобы новоиспеченная мама могла свободно ухаживать за ребенком. Ведь по мнению Розы, материнство – тоже работа, причем без права на ошибку.