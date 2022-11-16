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54 минуты назад

Поклонники гадают, куда пропал муж Виктории Лопыревой

РИА "ФедералПресс"

Фанаты Виктории Лопыревой обеспокоены пропажей ее мужа Игоря Булатова. Модель давно не показывает своего супруга в соцсетях и дала понять, что живет вдвоем с сыном.

Поклонники гадают, куда пропал муж Лопыревой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я в этом чемпион – все делать самой: дом, работа, ребенок и еще иметь время на себя. Я – молодец, но иногда хочется просто сдаться и все послать к черту!» – призналась модель.

Лопырева часто проводит время с сыном Марком Лео, а на этой неделе сводила его в один из детских садов. Пока остальные дети чем-то занимались и играли, наследник модели лежал в стороне на коврике.

Игорь Булатов, отец сына Лопыревой, в последний раз появился на странице модели в соцсети в сентябре, передает Teleprogramma.pro. И с тех пор подписчики спрашивают Викторию: неужели любовь прошла?

Ранее «ФедералПресс» писал, что Лопырева поздравила близкую подругу с днем рождения.

Звёзды,Виктория Лопырева,
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