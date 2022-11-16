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37 минут назад

Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой

Lenta.ruиещё 5

Голливудского актера Брэда Питта заметили на концерте лидера U2 Боно с новой девушкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Избранницей 58-летнего артиста оказалась 29-летняя Инес де Рамон — тренер и бывшая жена актера сериала «Дневники вампира» Пола Уэсли. Их засняли около лос-анжджелесского театра «Орфей».

Инес Де Рамон родом из Нью-Джерси. В 2013 году она окончила университет в Женеве, а позднее возглавляла оптовый отдел ювелирной компании Anita Ko Jewelry. Она вышла замуж за Уэсли в 2019-м, несколько месяцев назад пара рассталась.

В октябре Питт рассказал в интервью газете Financial Times, как переживал развод с бывшей женой Анджелиной Джоли. Питт отметил, что оправиться после развода ему помогло искусство и дружба со скульптором Томасом Хаусаго.

Питт и Джоли поженились в 2014 году. В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод.

Звёзды,Пол Уэсли,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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