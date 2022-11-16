Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
2 часа назад

Апина вышла в свет с новым возлюбленным

Passion.ru

Певица Алена Апина предпочитает особо не освещать свою личную жизнь в Сети и не афишировать любовные отношения. Именно поэтому после развода с продюсером Александром Иратовым, который уговорил ее уйти из группы «Комбинация», о новых романах артистки никто не знал. Но в последнее время Апина перестала скрываться и стала открыто появляться на публике с кавалером.

Апина вышла в свет с новым возлюбленным
Фото: Passion.ruPassion.ru

На днях 58-летняя Алена Апина провела вечер вместе с возлюбленным на премьере голливудского триллера «Покерфейс» в кинотеатре «Иллюзион». Отмечается, что импозантного мужчину, сопровождавшего на вечере певицу, видят рядом с ней далеко не в первый раз.

В зрительном зале пара сидела вместе с дочерью Апиной Ксенией и ее женихом. Фотографы постарались запечатлеть Алену с кавалером, но тот решительно игнорировал камеры и делал вид, что их не замечает. Примечательно, что и на красной дорожке Апина появилась в одиночестве. Возможно, это связано с тем, что ее новый возлюбленный не публичный человек. Но сама певица пока никак не комментировала свои новые отношения и тем более не рассказывала про род занятий своего поклонника.

Отметим, что на премьеру 20-летняя дочь Апиной пришла вместе с женихом, с которым недавно стала жить вместе. Ксения и Артем познакомились еще в школе, после чего продолжили свои отношения в университете. Сейчас девушка старается быть самостоятельной и не зависеть от звездной мамы, поэтому решила съехать из родительского дома.

Звёзды,Алена Апина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители