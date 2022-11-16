Актеры, неожиданно ставшие вдовцами

Эти знаменитости пережили настоящую трагедию, потеряв любимого человека

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Потеря любимого человека — страшное испытание, от которого не застрахован никто. Выпало оно и на долю некоторых звезд. Некоторые из них смогли найти в себе силы строить новые отношения, а другие так и остались одиноки навсегда.

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Киану Ривз

Киану Ривз познакомился с Дженнифер Сайм на одной из вечеринок и сразу влюбился. Через год пара ждала первенца и планировала свадьбу. Но судьба обошлась слишком жестоко с любимцем миллионов. За пару недель до родов сердце ребенка перестало биться. Не успев оправиться от страшного горя, Киану потерял и свою любимую: спустя два года Дженнифер погибла в автокатастрофе. Пожениться пара так и не успела.

Долгие годы после этого Киану оставался один. Он вел очень скромный образ жизни и не так часто мелькал в кино. В интервью Ривз много раз говорил, что больше не намерен строить романтические отношения и для него все кончено. Но встретив художницу Александру Грант, он изменил свое мнение. Официально пара объявила о том, что состоит в отношениях в 2019 году, а, по сообщениям друзей, сошлись они раньше.

Рассказывать о личной жизни Киану не любит, но отвечая на вопросы журналистов, говорит, что сейчас он счастлив.

Лиам Нисон

Лиам Нисон и Наташа Ричардсон поженились уже через год после знакомства. Пара прожила вместе 15 лет, у них появилось двое сыновей. Лиам всегда говорил, что добился всего только благодаря поддержке жены. Однажды Наташа поехала кататься на лыжах в Канаду и, пренебрегая техникой безопасности, решила проехаться без шлема. На одном из спусков она упала, но после падения чувствовала себя хорошо, однако через пару часов ее пришлось госпитализировать из-за сильных головных болей. Когда Лиам примчался к любимой, она уже впала в кому. Через пару дней ее отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Тяжело переживая смерть жены, Нисон пристрастился к алкоголю. Вернуться к жизни ему помогли сыновья и работа. Но серьезных отношений он больше так и не заводил.

Пирс Броснан

Пирс Броснан познакомился с Кассандрой Харрис на одном из кастингов. Он называл ее женщиной своей мечты. Спустя пару лет они поженились, и артист усыновил ее детей от первого брака. Позже у пары родился сын Шон. В 1987 году в семью пришла беда; у Кассандры обнаружили рак яичников. Спустя четыре года борьбы актриса умерла.