Брэд Питт замечен на свидании с бывшей женой Пола Уэсли

Актер Брэд Питт был замечен с Инес де Рамон на концерте Bono в Лос-Анджелесе. Фотографии разместило издание Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По информации зарубежных СМИ, пара прибыла вместе около 8 часов вечера, прежде чем встретиться с некоторыми знаменитыми друзьями Питта, включая Синди Кроуфорд, Рэнди Гербера и Шона Пенна.

После свидания очевидцы видели артиста уезжающим на его Tesla, в то время как де Рамон, уехала с телохранителем Питта.