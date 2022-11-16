Брэд Питт замечен на свидании с бывшей женой Пола Уэсли

Актер Брэд Питт был замечен с Инес де Рамон на концерте Bono в Лос-Анджелесе. Фотографии разместило издание Daily Mail.
По информации зарубежных СМИ, пара прибыла вместе около 8 часов вечера, прежде чем встретиться с некоторыми знаменитыми друзьями Питта, включая Синди Кроуфорд, Рэнди Гербера и Шона Пенна.
После свидания очевидцы видели артиста уезжающим на его Tesla, в то время как де Рамон, уехала с телохранителем Питта.
Инес де Рамон ранее состояла в браке со звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли. Бывшие супруги были женаты около трех лет, после чего объявили о разводе.