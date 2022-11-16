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2 часа назад

Брэд Питт замечен на свидании с бывшей женой Пола Уэсли

Газета.Ru

Актер Брэд Питт был замечен с Инес де Рамон на концерте Bono в Лос-Анджелесе. Фотографии разместило издание Daily Mail.

Брэд Питт замечен на свидании с бывшей женой Пола Уэсли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации зарубежных СМИ, пара прибыла вместе около 8 часов вечера, прежде чем встретиться с некоторыми знаменитыми друзьями Питта, включая Синди Кроуфорд, Рэнди Гербера и Шона Пенна.

После свидания очевидцы видели артиста уезжающим на его Tesla, в то время как де Рамон, уехала с телохранителем Питта.

Инес де Рамон ранее состояла в браке со звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли. Бывшие супруги были женаты около трех лет, после чего объявили о разводе.

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