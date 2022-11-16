Райан Гослинг и Ева Мендес тайно поженились

Одна из самых крепких пар Голливуда – актеры Райан Гослинг и Ева Мендес счастливы вместе уже 12 лет. У влюбленных двое детей. Недавно поклонники убедились, что звезды тайно узаконили свои отношения.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Ева в очередной раз намекнула, что уже является женой Райана. Она опубликовала в соцсетях фото, на котором показала татуировку с надписью «de gosling».

Фанаты, которые знают испанский язык, начали поздравлять актрису с новым семейным статусом. Дело в том, что с помощью предлога «de» в испанском языке оформляется двойная фамилия. Девушка показала, что стала Мендес-Гослинг.

Напомним, что артисты познакомились в 2011 году. Они вместе снимались в «Пьяной рождественской истории» и проходили кастинг в «Место под соснами». Режиссеры видели знаменитостей в качестве пары. Со временем их экранные чувства переросли в реальные.

В интервью Ева признавалась, что задумалась о материнстве только после того, как встретила Райана.

«Он появился в моей жизни, и все изменилось. Я влюбилась, и тогда это приобрело смысл. Я захотела не просто детей, я захотела детей именно от него», – делилась актриса с журналистами.

Несмотря на популярность, пара ведет закрытый образ жизни. Они редко говорят о своих отношениях, поэтому, возможно, давно тайно женаты.