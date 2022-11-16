Дженнер в короне с бриллиантами посетила выставку Mugler

16 ноября в Нью-Йоркском Brooklyn Museum открылась выставка, посвященная Тьерри Мюглеру. Мероприятие посетила 25-летняя предпринимательница и звезда реалити Кайли Дженнер, которая за вечер продемонстрировала сразу два кутюрных образа из архивных коллекций дизайнера. Во время просмотра экспозиции Кайли была замечена в кутюрном луке из коллекции 1997 года, а позже, на гала-ужине предстала перед гостями в кутюрном корсетном платье 1995 года. Внимание фотографов было приковано к головному убору звезды – массивной короне, полностью усыпанной бриллиантами.