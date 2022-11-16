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3 часа назад

Кайли Дженнер в корсетном платье и короне с бриллиантами посетила выставку Mugler

Газета.Ru

Кайли Дженнер посетила открытие выставки дизайнера Тьерри Мюглера Mugler Couturissime в Нью-Йорке. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

Дженнер в короне с бриллиантами посетила выставку Mugler
Фото: Газета.RuГазета.Ru

16 ноября в Нью-Йоркском Brooklyn Museum открылась выставка, посвященная Тьерри Мюглеру. Мероприятие посетила 25-летняя предпринимательница и звезда реалити Кайли Дженнер, которая за вечер продемонстрировала сразу два кутюрных образа из архивных коллекций дизайнера. Во время просмотра экспозиции Кайли была замечена в кутюрном луке из коллекции 1997 года, а позже, на гала-ужине предстала перед гостями в кутюрном корсетном платье 1995 года. Внимание фотографов было приковано к головному убору звезды – массивной короне, полностью усыпанной бриллиантами.

Кайли выложила фотографии с красной дорожки в личном блоге, иронично подписав снимки «Король Mugler». Позже звезда реалити добавила в истории еще несколько кадров с мероприятия, показав подписчикам, как нелегко ей было передвигаться в узком платье.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер в нижнем белье снялась на кровати.

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