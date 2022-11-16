Кайли Дженнер удивила поклонников странными нарядами

Кто тут настоящая королева? Конечно же, Кайли Дженнер. Собственно, как и на любом ивенте. Вчера звезда посетила выставку Thierry Mugler: Couturissime в Нью-Йорке, посвященную творчеству модельера, и определенно затмила виновника торжества.

Актриса появилась на публике в накидке, похожей одновременно на большую моль и одеяло, спрятав под нею самый настоящий капроновый комбинезон. Необычный образ — творчество модельера Тьерри Мюглера из коллекции 1997 года. «Это такая честь, носить кусочек истории моды...» — подписала пост Дженнер.

Перед светским гала-ужином актриса успела переодеться в черное корсетное платье без бретелек, украшенное маленькими розами и перьями. Образ дополнили высокие перчатки. Но все внимание публики было сосредоточено на сияющей бриллиантовой короне. Ослепли не только мы. «Можно было бы обойтись без деталей на платье, этот головной убор должен быть единственной звездой шоу. Это безумие!» — прокомментировала подписчица. Не все смогли оценить образ, назвав его еще одним косплеем на Урсулу из Русалочки. А вы что думаете?