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36 минут назад

Дочь Мадонны Лурдес Леон появилась на публике в прозрачном комбинезоне

Газета.Ru

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, 26-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон посетила открытие выставки Mugler Couturissime в Бруклинском музее. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

Дочь Мадонны появилась на публике в прозрачном комбинезоне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

26-летняя певица и модель была одета в прозрачный черный комбинезон с глубоким вырезом. Она дополнила образ массивным ожерельем с крестом и черными босоножками на высоком каблуке. Лурдес подчеркнула глаза графичными черными стрелками и нанесла на губы матовую коричневую помаду.

Дочь Мадонны активно развивает свою модельную карьеру — снимается в рекламных кампаниях брендов и участвует в показах. За последний год она успела принять участие в съемке для бренда Рианны Savage x Fenty, а также в показах Calvin Klein и Burberry. А в июне 2022 года Лурдес Леон приняла участие в рекламной кампании бренда Mugler. В видеоролике она позировала в бежевом бандажном комбинезоне с прозрачными вставками и капроновых гольфах. Образ модели был очень похож на культовый костюм Мадонны, в котором она снималась в клипе на свой хит «Material Girl» в 1990-х.

Ранее сообщалось, что дочь Мадонны снялась в нижнем белье в новом клипе.

Звёзды,Мадонна,
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