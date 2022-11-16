Лопырева впечатлила публику глубоким декольте, обнажившим огромную грудь

Знаменитость выложила видео в откровенном наряде.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Телеведущая Виктория Лопырева активно проводит время в Дубае. Звезда днем принимает солнечные ванны, а вечером посещает рестораны и другие светские мероприятия.

Вот и сейчас знаменитость стала гостьей торжества — у ее знакомой был день рождения. Виктория показала, как прошел праздник.

На одном из видео ведущая сидит в ярко-розовом платье, держа в руке бенгальский огонек. «Так выглядит человек, который встал в 7 утра и целый день решал нерешаемые задачи. А утром на тренировку. Кайф же» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила звезда.