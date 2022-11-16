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2 часа назад

Лопырева впечатлила публику глубоким декольте, обнажившим огромную грудь

WomanHit.ru

Знаменитость выложила видео в откровенном наряде.

Лопырева впечатлила публику глубоким декольте, обнажившим огромную грудь
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Телеведущая Виктория Лопырева активно проводит время в Дубае. Звезда днем принимает солнечные ванны, а вечером посещает рестораны и другие светские мероприятия.

Вот и сейчас знаменитость стала гостьей торжества — у ее знакомой был день рождения. Виктория показала, как прошел праздник.

На одном из видео ведущая сидит в ярко-розовом платье, держа в руке бенгальский огонек. «Так выглядит человек, который встал в 7 утра и целый день решал нерешаемые задачи. А утром на тренировку. Кайф же» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила звезда.

Поклонники знаменитости отметили, что она прекрасно выглядит. Особое внимание они обратили на глубокое декольте Виктории. А кто-то и вовсе посчитал, что она беременна, так как постоянно прикрывала рукой свой живот. Но другие подписчики уверены, что звезда просто плотно покушала.

Звёзды,Виктория Лопырева,
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