Возлюбленная Чадова скрывает округлившийся живот

Избранница Алексея Чадова приехала поддержать его на съемках экстремального шоу «Фактор страха» на Алтае. 34-летняя Лейсан Галимова публикует фотографии из красивых мест, но скрывает фигуру под просторной одеждой.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Члены съемочной группы проекта подозревают, что девушка находится в «интересном положении». Поклонники актера надеются, что это действительно так, ведь пара уже встречается пять лет.

Многие пишут, что нынешняя девушка Чадова очень похожа на его бывшую жену Агнию Дитковските. Напомним, что у экс-супругов есть сын Федор. Возможно, скоро у него будет еще один братик или сестренка.

Главное, что у влюбленных все хорошо. В перерывах между съемками Алексей показывает Лейсан красивую природу Алтайского края. Девушка делится снимками из живописных мест – Чемала и реки Катунь, которую называют бирюзовой сокровищницей Республики.

Актер не спешит афишировать любимую в соцсетях. Известно, что Лейсан – уроженка Казани, модель и учитель йоги. В интервью мужчина рассказывал, что его избранница очень умная и с ней всегда есть о чем поговорить.