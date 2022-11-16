56-летняя Штурм поделилась фото топлес

Фотографией топлес поделилась со своими подписчиками в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 56-летняя российская певица и писательница, исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм.