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1 час назад

Исполнительницу роли Дианы в "Короне" Элизабет Дебики не узнали на обложке Vogue

Газета.Ru

Австралийская актриса и исполнительница одной из главных ролей в сериале «Корона» Элизабет Дебики стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимки обложки появились в социальных сетях.

Исполнительницу роли Дианы в "Короне" не узнали на обложке Vogue
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актриса Элизабет Дебики снялась для обложки декабрьского выпуска британского журнала Vogue. Перед камерой она позировала в горчичном платье с открытыми плечами. Актрисе сделали необычную асимметричную стрижку с каре у лица и длинными локонами со спины. Макияж — с красными акцентными губами и светло-коричневыми тенями.

Поклонники не узнали исполнительницу роли принцессы Дианы из «Короны» и написали в комментариях: «Не узнать!», «Вот это необычный образ», «Стильно и необычно, не узнала при первом взгляде», «Наконец, на обложке глянца невероятная актриса», «Потрясающе яркий образ, стрижка очень идет», «Больше экспериментов с образом!».

Ранее сообщалось, что биограф принцессы Дианы заявил, что «потрясен» ее изображением в «Короне».

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