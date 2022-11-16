Исполнительницу роли Дианы в "Короне" не узнали на обложке Vogue

Австралийская актриса и исполнительница одной из главных ролей в сериале «Корона» Элизабет Дебики стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимки обложки появились в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Актриса Элизабет Дебики снялась для обложки декабрьского выпуска британского журнала Vogue. Перед камерой она позировала в горчичном платье с открытыми плечами. Актрисе сделали необычную асимметричную стрижку с каре у лица и длинными локонами со спины. Макияж — с красными акцентными губами и светло-коричневыми тенями.

Поклонники не узнали исполнительницу роли принцессы Дианы из «Короны» и написали в комментариях: «Не узнать!», «Вот это необычный образ», «Стильно и необычно, не узнала при первом взгляде», «Наконец, на обложке глянца невероятная актриса», «Потрясающе яркий образ, стрижка очень идет», «Больше экспериментов с образом!».