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30 минут назад

Элтон Джон рассказал, что его младший сын хочет выступать на сцене

Газета.Ru

Элтон Джон в эфире телевизионной программы «Доброе утро, Америка» заявил, что его сын Элайджа готовится выступать на сцене. Об этом пишет New York Post.

Элтон Джон рассказал, что его младший сын хочет выступать на сцене
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Певец воспитывает двоих сыновей — 11-летнего Захария и 9-летнего Элайджу. «Они оба играют на пианино, а Элайджа начал играть на трубе. Элайджа хочет выступать на сцене. Я не знаю, что будет делать Захарий, его страсть — рыбалка», — сказал Элтон Джон.

По его словам, самым замечательным моментом в его жизни, стало рождение детей. «Вот почему я схожу с дистанции [заканчиваю музыкальную карьеру]. Чего еще я могу желать? Мне достаточно аплодисментов. Я просто хочу, чтобы мои дети сказали: «Ты был хорошим отцом», — поделился исполнитель.

Прощальное турне Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road закончится в Европе в следующем году. Он с нетерпением ждет возможности уделять все время семье.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Элтон Джон проведет виртуальный концерт в игре Roblox.

Звёзды,Элтон Джон,
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