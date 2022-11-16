Элтон Джон рассказал, что его младший сын хочет выступать на сцене

Элтон Джон в эфире телевизионной программы «Доброе утро, Америка» заявил, что его сын Элайджа готовится выступать на сцене. Об этом пишет New York Post.

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Певец воспитывает двоих сыновей — 11-летнего Захария и 9-летнего Элайджу. «Они оба играют на пианино, а Элайджа начал играть на трубе. Элайджа хочет выступать на сцене. Я не знаю, что будет делать Захарий, его страсть — рыбалка», — сказал Элтон Джон.

По его словам, самым замечательным моментом в его жизни, стало рождение детей. «Вот почему я схожу с дистанции [заканчиваю музыкальную карьеру]. Чего еще я могу желать? Мне достаточно аплодисментов. Я просто хочу, чтобы мои дети сказали: «Ты был хорошим отцом», — поделился исполнитель.

Прощальное турне Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road закончится в Европе в следующем году. Он с нетерпением ждет возможности уделять все время семье.