Бузова призналась в странном фетише

В новом, еще не вышедшем треке Ольги Бузовой есть строчка: «Мне так идет твое худи». Певица решила объяснить, почему любит носить мужские вещи.
«Мне кажется, в этом есть некая статусность», – объяснила девушка.
Популярная российская певица уверена, что если ты в отношениях, то ты обязана надеть вещь своего избранника и партнера. При том это может быть любая верхняя одежда.
Журналисты конечно же задали звезде вопрос о том, покажет ли она своего парня, чья толстовка ей так подходит. В ответ Ольга рассмеялась и отметила, что все разговоры с ней сводятся к этой теме, передает «Федеральное агентство новостей».