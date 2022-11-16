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1 час назад

Ольга Бузова призналась в странном фетише

РИА "ФедералПресс"

В новом, еще не вышедшем треке Ольги Бузовой есть строчка: «Мне так идет твое худи». Певица решила объяснить, почему любит носить мужские вещи.

Бузова призналась в странном фетише
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мне кажется, в этом есть некая статусность», – объяснила девушка.

Популярная российская певица уверена, что если ты в отношениях, то ты обязана надеть вещь своего избранника и партнера. При том это может быть любая верхняя одежда.

Журналисты конечно же задали звезде вопрос о том, покажет ли она своего парня, чья толстовка ей так подходит. В ответ Ольга рассмеялась и отметила, что все разговоры с ней сводятся к этой теме, передает «Федеральное агентство новостей».

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