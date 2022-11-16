Бузова призналась в странном фетише

В новом, еще не вышедшем треке Ольги Бузовой есть строчка: «Мне так идет твое худи». Певица решила объяснить, почему любит носить мужские вещи.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Мне кажется, в этом есть некая статусность», – объяснила девушка.

Популярная российская певица уверена, что если ты в отношениях, то ты обязана надеть вещь своего избранника и партнера. При том это может быть любая верхняя одежда.