Звезда «СашиТани» раскрыла двойное имя своего ребенка

По словам знаменитости, в будущем ее сын сам решит, какое имя ему больше подходит.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Звезда сериала «СашаТаня» Анастасия Уколова два месяца назад впервые стала мамой. Однако только спустя месяц артистка рассказала о пополнении в семье.

Знаменитость родила мальчика, лицо которого она до сих пор скрывает. Однако сейчас Анастасия решила озвучить имя малыша.

Сначала актриса предложила подписчикам угадать, как она назвала сына. По словам Уколовой, многие написали правильный вариант. «Выбирали имя долго. Вообще мальчиковые никакие не нравились. Потом еще родственники все говорили, как не надо точно называть, навязывая свои ассоциации. Ну в целом я на это все старалась не реагировать. И точно решила, что если почувствую какое-то имя, то назовем именно так, чтобы там кто ни говорил» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала звезда.