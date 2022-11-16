Как Зверев выглядел до операций и чем занимается сейчас

Стилист Сергей Зверев вошел в историю русской поп-культуры десятком пластических операций и одиозными хитами, а потом пропал с радаров. Рассказываем, как менялась внешность стилиста и чем он занимается сегодня.

Фото: Super.ru Super.ru

Сергей Зверев в молодости

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Глубоко в недрах YouTube можно найти телесюжет с московского конкурса парикмахеров 1988 года. За кулисами журналистка обращается к тонкому и звонкому парню по имени Сережа, который увлеченно начесывает волосы модели. Узнать в нем будущего шоумена и главного стилиста российской эстрады Сергея Зверева практически невозможно: его лицо еще не тронул нож хирурга, на нем нет косметики, а на волосах — фирменного начеса. Выдают разве что голос и категоричная уверенность в себе: юный парикмахер заявляет, что рассчитывает «только на победу».

Уроженец маленького иркутского городка Култука Зверев приехал в Москву в 1980-е. До этого он успел отслужить в армии и отучиться в ПТУ на парикмахера. В местечковой бьюти-индустрии Сергею было тесно: он, по его словам, выделялся на фоне остальных мастеров: «Когда я работал, все видели, что причесываю не так, что стригу не так, короче, все делаю не так, как принято было в СССР. У профессионалов это вызывало определенный интерес».

В первые годы московской жизни Зверев мало экспериментировал с внешностью. Он отрастил длинные волосы, носил романтичные белые рубашки и черные пиджаки. Таким в 1990-е его узнали российские телезрители, когда в эфир вышла программа «Секреты Сергея Зверева». Стилист вспоминал, что по рейтингам с ней соревновался только «Взгляд» Владислава Листьева. В кадре все выглядело очень благородно: утонченный Зверев под классическую музыку вещал о красоте и женственности, пока на фоне дефилировали модели.

Первые пластические операции Сергея Зверева

Знакомое лицо с экрана изменилось в 1995 году. В новогоднюю ночь Сергей попал в аварию: из-за сильного удара вылетел через лобовое стекло на проезжую часть. Очнулся стилист уже в больнице с переломанными рукой, ногой и носом. Врачи заявили, что лицо придется собирать заново. «Я разбирался, кто из хирургов как оперирует: кто хорошо делает носы, кто хорошо делает губы, кто хорошо делает глаза. Хотя до аварии мне это и ни к чему было знать вообще», — вспоминал Зверев.

Вообще, авария — это версия самого Сергея, сотни раз озвученная им в интервью. В кулуарах шепчутся, что стилист лег под нож пластического хирурга из-за недовольства собственной внешностью. Сначала сделал ринопластику, а потом понеслось: коррекция скул, губ и подбородка, блефаропластика и подтяжка кожи. Вместе с операциями в его жизнь вошел тотальный макияж.

Российский шоу-бизнес только стряхивал оковы советского прошлого и ничего не знал про инклюзивность. Безобидные стрелки на мужских веках казались безумием, но публика, заметно уставшая от стерильной советской эстрады, требовала перемен. Смельчаков, которые могли бы удовлетворить эту потребность зрителей, можно было пересчитать по пальцам. На сцену с тотал-мейком выходил Борис Моисеев, Шура призывал «не верить слезам» с глиттером и перламутровой помадой на губах. Замыкал эту тройку Зверев, который еще в 1990-е делал контуринг не хуже Ким Кардашьян.

Пластика хоть и изменила его внешность, но сыграла на руку медийности. Сергей жаловался, что после операций обзавелся подражателями — наглецами, которые приносили хирургам его фотографии и требовали сделать с ними то же самое. Зверев, впрочем, осознавал, какой авторитет имеет у аудитории. «После аварии и моих операций я вдруг заметил, что в нашей стране стало очень модным быть красивым, быть в хорошей форме, быть счастливым, быть фэшн, — рассказывал он. — И это все с меня началось».

Эпоха звезды в шоке

Для всех, кто рос и жил в нулевые, Сергей Зверев стал практически родственником. От его присутствия невозможно было скрыться: он прописался на телевидении и оккупировал журнальные обложки, а его коронная фраза «Звезда в шоке» въелась россиянам в подкорку. Сергей приоткрыл тайну своей частной жизни для всей страны, став главным героем реалити-шоу «Полной фэшн». На новом российском ТВ нулевых соперничал он уже не с Листьевым, а с Ксенией Собчак: та решила стать ру-аналогом Пэрис Хилтон и снималась в шоу «Блондинка в шоколаде».

На тот момент Зверев уже собрал свое «звездное лицо» и ради рейтингов экспериментировал с внешностью. Как-то раз он покрасил волосы в пергидрольный желтый цвет и накрутил кудри — устроил, по его выражению, «акцию антикрасоты». Главной его фишкой стал боевой мейк с агрессивными смоки, румянами и соболиными бровями.

В 2000-е стилист плюс ко всему запел — как говорят, подтолкнула его к этому Алла Пугачева. В королеву уже российской эстрады Сергей был влюблен с самого детства, и, разумеется, именно ей он посвятил свою первую песню «Алла», которая в 2006 году звучала из каждого утюга. Еще был одиозный трек с группой «Шпильки», где Зверев настаивал: нужно «больше гламура, макияжа и маникюра».

Выступления и запись песен (а у Зверева в багаже два полноценных альбома) он совмещал с бьюти-бизнесом. У него были салоны на Тверской и в Барвихе, к которым в 2008 году прибавилась бьюти-локация Celebrity. Ее Сергей открыл совместно с телеведущей Ксенией Бородиной. Стригли там не только звезд, но и простых смертных, правда, при условии, что у последних водились деньги. На открытии Celebrity раздавали розовые банки с вазелином, а гостей развлекал сам Зверев в пиджаке, усеянном бирюзовыми пайетками. К запуску он уже сформировал свой знаковый стиль: яркий мейк и стрижка маллет с мелированием перышками.

Конец прекрасной эпохи и карьера экоактивиста

Когда сытые нулевые подошли к концу, медийность Зверева начала таять. Инфополе заняли новые селебрити, которые вытеснили бывшего фэшн-короля. Чем занимался Зверев? Старался удержать трон. В 2010 году он перекрасился в брюнета ради клипа Fashion man. «Мы в кадре посмотрели — блондином не катит вообще, — рассказывал поющий стилист. — Буквально за полчаса меня покрасили краской для бровей и ресниц». В следующем году он вернул пышный маллет и блонд, сходил на шоу «Давай поженимся», а потом так и кочевал из одной передачи в другую, изредка мелькая в заголовках. Обычно его упоминали в связи с очередной пластикой и утверждали, что Зверев становится похож на Майкла Джексона.

С годами образ Сергея практически не изменился: иногда он отращивал длинные волосы, носил розовый парик, мог переборщить с филлерами в губы, но всегда оставался верен своему стилю. Изменения — и довольно серьезные — коснулись его общественной жизни. Зимой 2019 года Зверев при полном параде: с укладкой, мейком и короной — вышел к Красной площади на одиночный пикет с требованием остановить строительство завода на Байкале. Следом ему пришла повестка в суд за несанкционированную акцию.

Очередной pr-ход — подумали все мы и были неправы: шоумена действительно поглотила борьба за экологию, хоть он и устроил целое представление из судебного заседания. На слушание Зверев явился с группой поддержки (в ней отметилась и небезызвестная трэш-блогер Карина Барби) и с короной на голове. «Это мой оберег. В этой короне я пикетировал. Это мое оружие, моя защита против несправедливости и коррупции», — объяснил Сергей журналистам.

Дальше — больше: в 2021 году стилист решил ворваться в политику и заявил, что баллотируется в депутаты Госдумы от Бурятии. Его кандидатуру выдвинула экопартия «Зеленые». В предвыборной гонке Зверев вспомнил о своем музыкальном бэкграунде и записал клип на гимн Бурятии. В ролике он под бодрую нарезку с видами республики меняет национальные костюмы и призывно машет руками, будто пытаясь объять бурятские просторы.

Креатив, к сожалению, не помог Звереву занять депутатское кресло. В Госдуму он так и не попал, зато отрастил густую челку, чуть подкачал губы и сейчас ходит по фэшн-мероприятиям. Возможно, название шоу Maryway Model Camp вам ни о чем не скажет, но Зверев на афишах значится модным консультантом и «иконой стиля».

Удивительно, но с годами он изменил свое отношение к пластическим операциям и заявил, что ему «пока рано их делать». «Я вообще к пластике никак не отношусь. Вижу, что половина шоу-бизнеса убрали себе подбородки, переделали нос, скулы, а то и по третьему разу, — рассуждал стилист. — Посмотрел на них и понял, что мне такое не нравится, мне такое не надо».