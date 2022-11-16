Лолита снялась в рубашке на голое тело

Российская певица Лолита Милявская снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Так, после проведенного концерта знаменитость записала ролик, в котором она предстала перед подписчиками в расстегнутой рубашке белого цвета. На кадре видно, что поп-исполнительница надела ее на голое тело. «Как бы я не уставала после концертов, как я не ныла, что приеду домой и у меня еще стирка концертных вещей», — рассказала она.