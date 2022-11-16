Дорохов признался, что любит в шутку разыгрывать роман с Картунковой

«Мы очень любим друг друга и уважаем, но мне и ей нравится играть [сцены по типу]: «Я сейчас тебя съем!». Она подыгрывает мне просто, это же все приколы», — отметил Дорохов.

Юморист подчеркнул, что его супруга Эльвира не ревнует его к другим девушкам. Однако, отметил Дорохов, однажды ей написал мужчина, который заявил, что комик увел у него возлюбленную. Супруга юмориста отправляла звезде КВН переписку с незнакомцем и требовала объяснений. Дорохов в свою очередь никак не мог доказать, что этого не было. По словам юмориста, все встало на свои места, когда его жене написала некая женщина, которая заявила, что Дорохов — ее сын. На этом примере комик доказал жене, что ей периодически могут писать неадекватные люди, слова которых не стоит воспринимать всерьез.