Александр Буйнов рассказал о насилии со стороны жены

Артист Александр Буйнов вместе с супругой Аленой уже почти 40 лет. В интервью "Пятому каналу" он признался, что все это время у них с женой происходят постоянные ссоры.

По словам артиста, он уже давно привык к нраву своей супруги. Буйнов признался в регулярных драках, которые происходят у них в паре. Однако, он отмечает, что таким образом они поддерживают страсть в паре.

Артист также признался, что порой после таких ссор на его теле остаются серьезные повреждения. По его словам, она может его бить, а он ее нет, поэтому приходится лишь защищаться.