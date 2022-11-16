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54 минуты назад

Александр Буйнов рассказал о насилии со стороны жены

Мария Иглина

Артист Александр Буйнов вместе с супругой Аленой уже почти 40 лет. В интервью "Пятому каналу" он признался, что все это время у них с женой происходят постоянные ссоры.

Александр Буйнов рассказал о насилии со стороны жены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам артиста, он уже давно привык к нраву своей супруги. Буйнов признался в регулярных драках, которые происходят у них в паре. Однако, он отмечает, что таким образом они поддерживают страсть в паре.

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Артист также признался, что порой после таких ссор на его теле остаются серьезные повреждения. По его словам, она может его бить, а он ее нет, поэтому приходится лишь защищаться.

При этом Буйнов отмечает, что они с женой очень быстро мирятся, потому что не могут долго сердиться друг на друга. Их также не расстраивает тот факт, что у них нет детей, поскольку им хорошо и вдвоем.

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Звёзды,Александр Буйнов,
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