Звезда сериала «Молодежка» пожалела об имени сына

Два месяца назад Анастасия Уколова впервые стала мамой. Показывать лицо малыша актриса не спешит, а вот его имя артистка с радостью раскрыла. При этом она призналась, что не совсем довольна сделанным выбором, сообщает StarHit.
По словам Уколовой, имя сыну она придумала не сразу. Пришлось перебирать множество вариантов, потому что хотелось, чтобы оно было одновременно редкое и простое.
За месяц до рождения сына актриса остановилась на имени Егор — так малыша и назвали. Однако спустя время молодая мама поняла, что поторопилась: ей стало казаться, что имя грубовато.
Звезда кино не стала расстраиваться и быстро нашла выход из ситуации, придумав уменьшительно-ласкательную форму имени сына. Теперь она и родственники называют малыша Гошей. Актриса сказала, что в будущем сын выберет сам, какая форма имени ему больше подходит.
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