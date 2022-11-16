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50 минут назад

Звезда сериала «Молодежка» Анастасия Уколова пожалела об имени сына

Мира Маркина

Два месяца назад Анастасия Уколова впервые стала мамой. Показывать лицо малыша актриса не спешит, а вот его имя артистка с радостью раскрыла. При этом она призналась, что не совсем довольна сделанным выбором, сообщает StarHit.

Звезда сериала «Молодежка» пожалела об имени сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Уколовой, имя сыну она придумала не сразу. Пришлось перебирать множество вариантов, потому что хотелось, чтобы оно было одновременно редкое и простое.

За месяц до рождения сына актриса остановилась на имени Егор — так малыша и назвали. Однако спустя время молодая мама поняла, что поторопилась: ей стало казаться, что имя грубовато.

Актриса, у которой Мэрилин Монро «отняла» имя

Звезда кино не стала расстраиваться и быстро нашла выход из ситуации, придумав уменьшительно-ласкательную форму имени сына. Теперь она и родственники называют малыша Гошей. Актриса сказала, что в будущем сын выберет сам, какая форма имени ему больше подходит.

Ранее мы рассказали, почему имя исполнительницы «Прекрасное далеко» держали в секрете.

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