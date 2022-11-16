Хайди Клум появилась на публике в джинсовом корсете

Немецкая супермодель Хайди Клум появилась на публике в джинсовом костюме Jean Paul Gaultier. Снимками в образе она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

49-летняя модель опубликовала фотографии со съемок шоу. На снимке она позирует у гримерок и выбрала для выхода откровенный наряд от бренда Jean Paul Gaultier — джинсовый корсет и брюки. Образ дополнили бежевые замшевые сапоги и солнечные очки в тон. Модели сделали укладку с голливудскими локонами и нюдовый макияж.

В комментариях поклонники восхитились образом модели и написали: «Стильная модель», «Восхитительная фигура», «Потрясающая красотка», «Стильный образ с корсетом», «Всем бы так выглядеть в 49 лет», «Новый тренд на корсеты!».

Хайди Клум замужем за музыкантом Томом Каулитцем. Пара поженилась в августе 2019 года. Этот брак стал для Каулитца первым, а для Клум, которая старше него на 17 лет, — третьим. У модели четверо детей от предыдущих браков: 18-летняя Лени, 17-летний Генри, 16-летний Йохан и 13-летняя Лу.