Гарри Стайлс едва не лишился глаза из-за конфеты

Артист пострадал от рук фанатов на собственном концерте в Лос-Анджелесе. В финале шоу Гарри отвешивал поклоны под рев аудитории, как вдруг из толпы прямо в глаз экс-участнику One Direction прилетела горсть драже. Но Стайлс — настоящий профессионал: не стал включать диву и перетерпел боль, ответив на выходку лишь воздушными поцелуями.

За выдержку — респект: Стайлс как ни в чем не бывало спел на бис, лишь время от времени потирая веко. Что тут скажешь, кто-то выбрал не лучший способ угостить кумира конфетами. На роль конфетти драже тоже не годится: тяжеловато и может нанести серьезную травму.

Заметим, что турне у Гарри вообще не задалось: в начале ноября певцу пришлось перенести три концерта. Причем один из них — за считаные часы до старта шоу. «К концу выступления в среду я почувствовал себя плохо и с тех пор лежу в постели с гриппом. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы петь сегодня вечером, но сейчас я ухожу от врача, и я опустошен тем, что это просто невозможно», — написал певец в Инстаграме (запрещен в РФ). Пускай это будет последним происшествием в туре. Гарри однозначно нужен нам живым!