Сябитова высказалась о материнских качествах Тодоренко

Популярная телеведущая Регина Тодоренко недавно похвасталась, что успевает не только строить карьеру, но и уделять время маленькому ребенку. Многие похвалили звезду за силу духа, кто-то раскритиковал. Высказалась и Роза Сябитова.
Главная сваха страны Роза Сябитова часто высказывает свою позицию в отношении той или иной ситуации. Не промолчала телеведущая и в ответ на самовосхваляющий пост Регины Тодоренко, позиционирующей себя «супер женщиной-мамой», успевая участвовать в «Ледниковом периоде», сниматься в сериалах с мужем, и одновременно воспитывать двоих детей, один из которых — младенец.
«Ребёнок, как закрытое режимное предприятие: вход и выход в одно время, кормление по расписанию, плюс: то газики, то животик. Мамочка кружится вокруг него 24х7. Поэтому был принят закон о декретном отпуске по уходу за ребёнком. Потому что декрет — это ответственная работа для мамочки без права на ошибку, так как халатное отношение мамочки к своему здоровью, к здоровью крохи, неправильная оценка собственных сил может привести к серьезным последствиям», — пишет Сябитова в телеграм-канале.
Далее сваха признается, что ввиду всего сказанного, ее сильно удивляет поведение Регины Тодоренко, которая так отчаянно стремится успеть все, рискуя собственным здоровьем и спокойствием детей. Роза Раифовна задается вопросом, стоит ли ради славы и денег рисковать своим здоровьем, которое ещё понадобится, чтобы поднимать детей. Видела ли пост Сябитовой Тодоренко — трудно сказать, но она пока никак не отреагировала на деликатное, но все же замечание в свой адрес со стороны старшей коллеги.