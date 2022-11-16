Сябитова высказалась о материнских качествах Тодоренко

«Ребёнок, как закрытое режимное предприятие: вход и выход в одно время, кормление по расписанию, плюс: то газики, то животик. Мамочка кружится вокруг него 24х7. Поэтому был принят закон о декретном отпуске по уходу за ребёнком. Потому что декрет — это ответственная работа для мамочки без права на ошибку, так как халатное отношение мамочки к своему здоровью, к здоровью крохи, неправильная оценка собственных сил может привести к серьезным последствиям», — пишет Сябитова в телеграм-канале.