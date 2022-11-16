Директор Киркорова рассказала о самочувствии артиста

Директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с изданием "Абзац" подтвердила то, что у артиста травмирована нога. Успенская поделилась подробностями самочувствия певца. Она попросила не волноваться, уверив, что у Киркова стабильное состояние.