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47 минут назад

Директор Киркорова рассказала о самочувствии артиста после травмы ноги

Газета.Ru

Директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с изданием "Абзац" подтвердила то, что у артиста травмирована нога. Успенская поделилась подробностями самочувствия певца. Она попросила не волноваться, уверив, что у Киркова стабильное состояние.

Директор Киркорова рассказала о самочувствии артиста
Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

"Настанет момент - артист сам расскажет", - отметила директор звезды.

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Киркоров получил травму ноги. Певец сломал палец, однако, несмотря на повреждения, выступил на юбилейном шоу Евгения Плющенко. Рудковская назвала исполнителя "великим артистом". 14 ноября стало известно, что Киркоров поругался с консультантом на входе в дубайский бутик.

Звёзды,Екатерина Успенская,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Филипп Киркоров,
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