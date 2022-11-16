Директор Киркорова рассказала о самочувствии артиста

Директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с изданием "Абзац" подтвердила то, что у артиста травмирована нога. Успенская поделилась подробностями самочувствия певца. Она попросила не волноваться, уверив, что у Киркова стабильное состояние.
"Настанет момент - артист сам расскажет", - отметила директор звезды.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Киркоров получил травму ноги. Певец сломал палец, однако, несмотря на повреждения, выступил на юбилейном шоу Евгения Плющенко. Рудковская назвала исполнителя "великим артистом". 14 ноября стало известно, что Киркоров поругался с консультантом на входе в дубайский бутик.