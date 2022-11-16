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40 минут назад

Бруклин Бекхэм поддержал Николу Пельтц на премьере сериала

Газета.Ruиещё 1

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 23-летний Бруклин, поддержал свою супругу Николу Пельтц на премьере сериала "Добро пожаловать в Чиппендейлс". Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

Бруклин Бекхэм поддержал Николу Пельтц на премьере сериала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший понедельник, 14 ноября, в Лос-Анджелесе состоялась премьера сериала "Добро пожаловать в Чиппендейлс", в котором снялась Никола Пельтц.

Она вышла на красную ковровую дорожку в обтягивающем белом платье на тонких бретелях с перьями вдоль подола. Поддержать девушку пришел ее супруг Бруклин Бекхэм. На нем был черный костюм, белая рубашка, расстегнутая на пару верхних пуговиц, и лаковые туфли. Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу в апреле этого года.

Звёзды,Никола Пельтц,Виктория Бекхэм,
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