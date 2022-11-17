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2 часа назад

Самбурская посмеялась над копией платья Balenciaga Ольги Бузовой

Lenta.ruиещё 1

Популярная актриса Настасья Самбурская раскритиковала наряд певицы Ольги Бузовой, которая скопировала образ американской телезвезды Ким Кардашьян. Внешний вид артистки обсудили в YouTube-шоу «Позавчерашние новости».

Самбурская посмеялась над копией платья Balenciaga Ольги Бузовой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда сериала «Универ» пришла на программу блогерши Марии Миногаровой, которая рассказала, что на красную дорожку музыкального фестиваля «Жара Cool Fest» Бузова надела копию одежды бренда Balenciaga. Тогда она вышла в свет в облегающем голубом платье с открытой спиной и шлейфом. «По шву специалисты определили, что это не то платье, которое было на Кими», — поделилась ведущая передачи.

При этом Самбурская предположила, что наряд ушивали в связи с различием в пропорциях российской и зарубежной знаменитостей. «У Ким-то побольше!» — посмеялась она и назвала платье поп-исполнительницы «паленым».

В октябре наряд российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой стал предметом насмешек в сети. Знаменитость поделилась видео, в котором она прогуливается по улице в облегающих брюках и боди бежевого цвета. На кадре видно, что на ней отсутствует бюстгальтер. Фанаты не оценили наряд, о чем принялись писать в комментариях под роликом.

Звёзды,Настасья Самбурская,Ким Кардашьян,
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