Самбурская посмеялась над копией платья Balenciaga Ольги Бузовой

Популярная актриса Настасья Самбурская раскритиковала наряд певицы Ольги Бузовой, которая скопировала образ американской телезвезды Ким Кардашьян. Внешний вид артистки обсудили в YouTube-шоу «Позавчерашние новости».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Звезда сериала «Универ» пришла на программу блогерши Марии Миногаровой, которая рассказала, что на красную дорожку музыкального фестиваля «Жара Cool Fest» Бузова надела копию одежды бренда Balenciaga. Тогда она вышла в свет в облегающем голубом платье с открытой спиной и шлейфом. «По шву специалисты определили, что это не то платье, которое было на Кими», — поделилась ведущая передачи.

При этом Самбурская предположила, что наряд ушивали в связи с различием в пропорциях российской и зарубежной знаменитостей. «У Ким-то побольше!» — посмеялась она и назвала платье поп-исполнительницы «паленым».