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1 час назад

Виктория Боня раскрыла детали пережитого ограбления

Lenta.ru

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня раскрыла детали пережитого ограбления ее квартиры в Монако. Соответствующие видео появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Виктория Боня раскрыла детали пережитого ограбления
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость заявила, что воры украли шкатулку с бижутерией российского бренда, отложив в сторону золотую серьгу с бриллиантами. Кроме того, они унесли с собой один сапог люксовой марки Gucci и сейф, который был пустым. «Как же долго они его тягали, потели, старались», — иронично высказалась телезвезда в сторис.

Известно, что Боня во время ограбления пребывала на отдыхе во Франции. По словам знаменитости, из-за этого ей пришлось раньше вернуться домой из поездки.

Звёзды,Виктория Боня,
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