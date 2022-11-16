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58 минут назад

Ирина Шейк и Брэдли Купер попали в объективы папарацци после слухов о втором ребенке

Газета.Ru

Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер попали в объективы папарацци в Нью-Йорке после слухов о втором ребенке. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Шейк и Купер попали в объективы после слухов о втором ребенке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На опубликованных снимках бывшие возлюбленные не могут оторвать взгляд друг от друга. Ирина Шейк одета в куртку, свитер, свободные брюки и ботинки на шнуровке, ее глаза скрыты под солнцезащитными очками. На Брэдли Купере — короткое пальто, джинсы и кроссовки.

Накануне Page Six со ссылкой на инсайдера сообщил о том, что Ирина Шейк "пытается забеременеть" от Брэдли Купера, однако вступать в брак ни супермодель, ни актер не планируют. Ребенок станет для бывших возлюбленных вторым: у них уже есть 5-летняя дочь Лея. Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе с 2015 по 2019 год.

Этим летом бывшие возлюбленные спровоцировали слухи о воссоединении, отправившись в совместный отпуск на Багамы. Впоследствии супермодель не раз замечали вместе с актером на прогулках и светских мероприятиях.

Звёзды,Брэдли Купер,Ирина Шейк,
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