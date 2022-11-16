Элгорт расстался с балериной с русскими корнями после 10 лет романа

Американский актер Энсел Элгорт, известный ролями в фильмах "Виноваты звезды" и "Вестсайдская история", расстался со своей девушкой, балериной с русскими корнями Виолеттой Комышан, после 10 лет романа. Об этом сообщает издание E! Online.
Виолетта Комышан призналась в интервью изданию, что рассталась с Энселом Элгортом.
"Мне всего 26, так что сейчас самое время двигаться вперед и сосредоточиться на этом", — поделилась она.
Энсел Элгорт встречался со своей школьной возлюбленной, балериной с русскими корнями Виолеттой Комышан, на протяжении 10 лет, с 2012 года.
В 2020 году Энсела Элгорта обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Девушка, зарегистрированная в Twitter под ником Габби, рассказала об инциденте в социальных сетях.
"Я никогда ни на кого не нападал. У нас были короткие и полностью согласованные отношения", — высказался актер, извинившись за то, что перестал отвечать на сообщения девушки после интимной близости.