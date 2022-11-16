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46 минут назад

Энсел Элгорт расстался с балериной с русскими корнями после 10 лет романа

Газета.Ru

Американский актер Энсел Элгорт, известный ролями в фильмах "Виноваты звезды" и "Вестсайдская история", расстался со своей девушкой, балериной с русскими корнями Виолеттой Комышан, после 10 лет романа. Об этом сообщает издание E! Online.

Элгорт расстался с балериной с русскими корнями после 10 лет романа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Виолетта Комышан призналась в интервью изданию, что рассталась с Энселом Элгортом.

"Мне всего 26, так что сейчас самое время двигаться вперед и сосредоточиться на этом", — поделилась она.

Энсел Элгорт встречался со своей школьной возлюбленной, балериной с русскими корнями Виолеттой Комышан, на протяжении 10 лет, с 2012 года.

В 2020 году Энсела Элгорта обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Девушка, зарегистрированная в Twitter под ником Габби, рассказала об инциденте в социальных сетях.

"Я никогда ни на кого не нападал. У нас были короткие и полностью согласованные отношения", — высказался актер, извинившись за то, что перестал отвечать на сообщения девушки после интимной близости.

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