Батрутдинов рассказал, что хочет стать многодетным отцом

Комик и актер Тимур Батрутдинов признался, что мечтает стать многодетным отцом. Своим желанием он поделился в беседе с изданием «7дней».

Фото: runews24.ru runews24.ru

По словам актера, он хотел бы, чтобы у него родились две пары двойняшек. Тимур Батрутдинов отметил, что хотя и не познал радости отцовства, однако уже может представить себя дедушкой в окружении множества внуков. При этом по словам комика, для начала нужно найти хотя бы жену.

«Я верю, что у меня есть время, и еще родятся две пары двойняшек: мальчик, девочка и еще раз мальчик и девочка», — поделился во время интервью актер.

Он также рассказал, что у него есть все шансы осуществить эту мечту, так как в его роду были двойняшки: у его дедушки есть брат-двойняшка.