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2 часа назад

Комик Тимур Батрутдинов рассказал, что хочет стать многодетным отцом

runews24.ru

Комик и актер Тимур Батрутдинов признался, что мечтает стать многодетным отцом. Своим желанием он поделился в беседе с изданием «7дней».

Батрутдинов рассказал, что хочет стать многодетным отцом
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам актера, он хотел бы, чтобы у него родились две пары двойняшек. Тимур Батрутдинов отметил, что хотя и не познал радости отцовства, однако уже может представить себя дедушкой в окружении множества внуков. При этом по словам комика, для начала нужно найти хотя бы жену.

«Я верю, что у меня есть время, и еще родятся две пары двойняшек: мальчик, девочка и еще раз мальчик и девочка», — поделился во время интервью актер.

Он также рассказал, что у него есть все шансы осуществить эту мечту, так как в его роду были двойняшки: у его дедушки есть брат-двойняшка.

Сейчас актер продолжает поиски «той самой», с кем сможет встретить счастливую старость. Ранее актер также рассказывал, что мечтает о пенсии в родной стране. Он поделился, что хочет встретить старость в домике на берегу Балтийского моря.

Звёзды,Тимур Батрутдинов,
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