Куда пропала скандалистка Николь Ричи

Ее крестным отцом был сам Майкл Джексон, но родные родители отдали ее в приемную семью из-за нищеты. Она четыре года жила в глубинке, снимаясь в культовом ситкоме вместе с Пэрис Хилтон, но так и не смогла добиться мировой славы. У нее были проблемы с законом и пищевым поведением, но она стала одной из самых ярких законодательниц трендов 2000-х годов и обрела любовь. О непростой судьбе актрисы Николь Ричи — в новом материале «Ленты.ру» из цикла статей о трендсеттершах XXI века.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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Одна из самых привлекательных американок первого десятилетия XXI века родилась в сентябре 1981 года в солнечной Калифорнии. Жить там хотят многие, но хорошо жить удается не всем. Девочку назвали Николь Камиль, а фамилия у нее была отцовская — Эсковедо. Питер Майкл Эсковедо, биологический отец Николь, ничем не прославился: единственное, что теперь пишут про него таблоиды — помимо родства с известной дочерью, — то, что он сын и брат барабанщиков.

Шейла Сесилия Эсковедо, сестра Питера, занималась не только перкуссией, но и вокалом, и стала известна под именем Sheila E., сократив фамилию до заглавной буквы. А ее маленькая племянница Николь и вовсе сменила фамилию, когда ее родители поняли, что не могут содержать дочь. Cначала она переехала к друзьям семьи — поп-звезде 1980-х Лайонелу Ричи и его жене Бренде, а потом они ее официально удочерили. Так девочка получила фамилию Ричи, под которой и прославилась в дальнейшем.

Кстати, крестным отцом будущей актрисы был тоже поп-исполнитель. И не просто исполнитель, а мегазвезда глобального масштаба — сам Майкл Джексон. Сообщество поп-звезд, этакая «музыкальная коммуна» с афроамериканскими и латиноамериканскими корнями на Западном побережье США была сравнительно небольшой, и большинство музыкантов хорошо знали друг друга.

С деньгами у Ричи было получше, чем у Эсковедо: хотя тетка Николь Sheila E. и прославилась в конце 1980-х, до гонораров Лайонела Ричи ей было далеко. Приемные родители обеспечивали девочку всем необходимым и множеством необязательного, включая модную одежду и бижутерию. Как и положено ребенку из обеспеченной американской семьи, Николь занималась спортом (фигурным катанием) и музыкой, перебрав несколько инструментов, включая фортепиано и гитару. Лайонел и Бренда отдали свою воспитанницу в престижную школу The Buckley School. После выпуска она поступила в университет Аризоны на факультет искусств и массмедиа, где провела два года.

Золотые девочки в глубинке

Когда Николь исполнилось 22 года, гламурные нулевые были в самом разгаре, и обеспеченная приемная дочь Лайонела Ричи вполне вписывалась в эту эстетику. Но девушке хотелось гораздо большего, чем просто карманных денег от приемного отца. И тут тоже помогли знакомства. У Николь была подруга детства по имени Пэрис — та самая Пэрис Хилтон, одна из богатейших наследниц Америки. Девочки познакомились, вращаясь в одном кругу: мать Пэрис, актриса и светская дива Кэти Хилтон, дружила с крестным отцом Николь Майклом Джексоном.

И вот в 2003 году глава компании Fox Television Entertainment Group Сэнди Грашоу и президент News Corp. Питер Чернин задумали воскресить жанр милых и безобидных ситкомов 1960-х. Из замысла крупных теленачальников выросло одно из самых забавных комедийных реалити-шоу десятилетия — The Simple Life («Простая жизнь»). По сути это был своего рода сиквел старого ситкома Green Acres про светскую пару из Нью-Йорка, которая лишилась доступа к банковским счетам и уехала жить в деревню.

В новом тысячелетии шоу решили модернизировать. Вместо респектабельных супругов покорять американскую глубинку должны были две богатые городские подружки — таких барышень в начале 2000-х называли it-girls («те самые девушки»). Продюсерам нужно было выбрать «тех самых», и они нашли Пэрис, которая вела на редкость бурную светскую жизнь и знала буквально всех. А уже Хилтон предложила на роль компаньонки по реалити-шоу свою детскую подружку Николь.

Причем Ричи согласилась не сразу. Ей и без того претило избыточное внимание прессы: в начале 2003 года мажорку задержали в Малибу за хранение наркотиков и вождение без прав. Рассматривалось несколько «запасных» кандидатур — например, Кимберли Стюарт, дочь известного певца Рода Стюарта. Однако в итоге в шоу все же утвердили Пэрис и Николь, и «золотые девочки» отправились сниматься в американскую глубинку — на ферму в штате Арканзас.

Суть первого сезона «Простой жизни» емко определила Шэрон Кляйн, старший вице-президент студии Fox. По ее словам, боссы студии «хотели увидеть туфли на шпильке в коровьем дерьме». Шпилек у модных барышень хватало, и в Fox остались довольны. Практически все образы, в которых Пэрис и Николь занимались сельхозработами, ходили в местный магазин за продуктами или убирали комнаты, становились хитами. Одежда девушек разбиралась буквально до последней пуговицы в отделах моды глянцевых изданий и задавала тренды.

Вероятно, первоначально, джинсовые ультрамини и супероткрытые облегающие топы, велюровые спортивные костюмы Juicy Couture невообразимых расцветок и пестрые сарафанчики предполагались лишь как визуализация гротеска, неизбежного в ситкоме. Но не тут-то было: публика воспринимала все, в чем Пэрис и Николь появлялись на экране, исключительно всерьез.

Наследница империи Хилтон, а заодно и ее подруга стали основными трендсеттершами середины 2000-х

Но главный заданный ими тренд заключался не в длине юбки, высоте шпильки или уровне пояса у джинсов со сверхзаниженной талией, а в новом способе зарабатывать деньги. Известные и богатые светские персонажи становились еще известнее и богаче, живя напоказ на экранах миллионов телевизоров и получая за это огромные деньги.

Конец простой жизни

Не зря говорят, что не стоит работать вместе с друзьями: можно попрощаться и с другом, и с работой. В 2005-м, когда шоу успешно выпускалось уже два года, Пэрис и Николь масштабно поссорились. Шли разговоры о том, что из-за разлада участниц проект закроется, но этого не случилось. Заработками и известностью дорожили обе: девушки понимали, что в текущих обстоятельствах им лучше продолжать выступать дуэтом.

О том, что it-girls с трудом переносят друг друга, активно писали таблоиды, но для большинства телезрителей героини продолжали оставаться хорошенькими подружками (а для некоторых — ролевыми моделями). Скандал, как водится, даже подогрел начинающий остывать интерес к существованию гламурных девушек в негламурных условиях. Однако ни одно реалити-шоу не длится вечно, и в 2007-м «Простая жизнь» все же прекратила свое существование.

После этого стало ясно, что разговоры о размолвке подруг-коллег далеко не просто разговоры: Пэрис и Николь больше не появлялись вдвоем на светских вечеринках и красных дорожках, не одевались в одном стиле. Медийные сплетники утверждали, что причиной ссоры стала мифологизированная женская зависть: якобы Николь завидовала популярности Пэрис, а также доходам, которые она ей приносила.

Нельзя при этом сказать, что Николь недостаточно старалась для того, чтобы «раскрутиться». В 2005 году, на пике популярности «Простой жизни», она выпустила книгу «Правда о бриллиантах» — то, что сейчас называется «автофикшн». Что-то в биографии главной героини Хлои Паркер было почерпнуто Ричи из ее собственной жизни, но в основном сюжет книги вымышлен. Бестселлером произведение не стало, хотя благодаря известности автора книгу покупали. В те же годы Николь начала свою кинокарьеру, снявшись в сериале «Американские мечты» и еще нескольких телепостановках, а также в кинофильме о школьном самоуправлении «Американские детки» Джоша Столберга и Эндрю Шейфера. Поскольку это был не блокбастер и не ромком, а «проблемное кино», огромной кассы лента не сделала.

Таким образом Николь было в чем завидовать Хилтон, которая в те годы считалась, пожалуй, самой знаменитой it-girl планеты. Злые языки откровенно высмеивали «полноту» Ричи: объективно довольно стройная Николь рядом с худой Пэрис на фото казалась пухленькой. В 2006 году Ричи похудела, и желтая пресса тут же начала мусолить тему ее гипотетических расстройств пищевого поведения. Актриса выступила с заявлением, что с ней все в порядке: ни анорексией, ни булимией она не страдает, а за ее питанием следит специалист.

В конце 2006 года у Николь случился еще один конфликт с правоохранителями: ей назначили штраф и четырехдневный тюремный срок за вождение в состоянии наркотического опьянения. Впрочем, сидеть актрисе не пришлось: ее выпустили через полтора часа после прибытия в тюрьму по причине ее переполненности и малозначительности деяния нарушительницы. С тех пор скандалов, связанных с именем Ричи, не случалось.

Любовь и гардероб

Возможно, этому поспособствовали перемены в ее личной жизни. Избранником Николь стал панк-рокер Джоэл Мэдден, вокалист группы Good Charlotte. Пара начала встречаться на исходе 2006-го и вскоре съехались. Николь родила двоих детей: дочь Харлоу Уинтер Кейт и сына Спарроу Джеймса Миднайта. В 2010 году Джоэл и Николь поженились официально, и с тех пор ни о каких проблемах в семье не слышно: видимо, брак панк-рокера и экс-реалити-шоувумен оказался крепким.

Счастливые отношения и рождение детей повлияли и на гардеробные предпочтения Николь Ричи. Она перестала одеваться как клон Пэрис Хилтон и стала клиенткой знаменитой стилистки Рэчел Зоуи. Николь оказалась в хорошей компании: Зоуи также одевает Кэмерон Диас, Еву Мендес, Энн Хэтэуэй, Киру Найтли и других звезд.

Смирившись с тем, что великой актрисой ей не стать, Ричи стала монетизировать материнство. Вскоре после рождения Харлоу в 2008 году Николь запустила бренд украшений House of Harlow 160, названный в честь дочери. Позже к украшениям прибавилась одежда под той же маркой. Когда родился сын, Ричи запустила еще один бренд — A Pea in the Pod, одежду для беременных. Все это раскупалось благодаря известности Николь и ее дружбе со знаменитостями. Вещи House of Harlow 160 носила даже Мадонна.

Помимо пошива одежды под собственными марками Ричи поддерживает коллег-дизайнеров, выбирая не раскрученные модные дома, а интеллектуалов с оригинальной концепцией. Среди ее фаворитов — индиец Наим Хан, ливанец Рим Акра и итальянка Альберта Феретти. А на бал Met Gala-2013 Николь и вовсе оделась в стиле «возлюбленной панка», каковой она является и в жизни: коротко остриглась, выкрасила волосы в седую белизну и надела платье в пол от британской масс-маркетной марки TopShop.