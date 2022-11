Куда пропала скандалистка Николь Ричи

Звездное имя

Золотые девочки в глубинке

Конец простой жизни

Любовь и гардероб

Смирившись с тем, что великой актрисой ей не стать, Ричи стала монетизировать материнство. Вскоре после рождения Харлоу в 2008 году Николь запустила бренд украшений House of Harlow 160, названный в честь дочери. Позже к украшениям прибавилась одежда под той же маркой. Когда родился сын, Ричи запустила еще один бренд — A Pea in the Pod, одежду для беременных. Все это раскупалось благодаря известности Николь и ее дружбе со знаменитостями. Вещи House of Harlow 160 носила даже Мадонна.