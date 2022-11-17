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33 минуты назад

Катя Гордон объяснила выбор имени для новорожденного сына и рассказала трогательную предысторию

Super.ruиещё 2

Вчера Катя Гордон родила третьего сына, которого назвала Теодор. Многодетная мама рассказала, почему выбрала именно это имя. «Когда-то друг Умар взял меня с собой в Белград на чемпионат мира по боксу. Утром мы пошли на службу в храм Святого Саввы. Я стояла и молилась за детей, попросила у Бога третьего сына (муж воспитывает двух детей, которые не являются его кровными, и я хотела подарить ему в довесок кровного). После последних родов, когда чуть не умерла, шансы были не велики», — написала Катя в Инстаграме*.

Гордон объяснила выбор имени для новорожденного сына
Фото: Super.ruSuper.ru

Гордон увидела в том храме мозаику Святого Теодора и написала мужу, что если родится сын, назовем Теодором, а Умарика крестным сделаем». Тогда к выбору имени для сына отнеслись скептически. Но произошло чудо: сын родился раньше назначенного срока и, как оказалось, именно в день Святого Теодора! «Спасибо, родные, что молились за меня. И помните, что чудеса случаются, особенно с теми, кто сам их старается организовать другим!» —поделилась счастливая трижды мама.

* Запрещен в РФ.

Звёзды,Катя Гордон,
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