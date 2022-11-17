Гордон объяснила выбор имени для новорожденного сына

Вчера Катя Гордон родила третьего сына, которого назвала Теодор. Многодетная мама рассказала, почему выбрала именно это имя. «Когда-то друг Умар взял меня с собой в Белград на чемпионат мира по боксу. Утром мы пошли на службу в храм Святого Саввы. Я стояла и молилась за детей, попросила у Бога третьего сына (муж воспитывает двух детей, которые не являются его кровными, и я хотела подарить ему в довесок кровного). После последних родов, когда чуть не умерла, шансы были не велики», — написала Катя в Инстаграме*.