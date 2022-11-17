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1 час назад

Ханна устроила экскурсию по их с Пашу новому дому

Super.ru

О том, что певица Ханна и генеральный директор Black Star Пашу наконец въехали в новый загородный дом, который они строили целых четыре года, мы писали совсем недавно. А теперь будущая мама впервые поделилась деталями нового жилища.

Ханна устроила экскурсию по их с Пашу новому дому
Фото: Super.ruSuper.ru

Импровизированный рум-тур она начала прямо в спальне. Первое, что бросается в глаза, — два огромных окна во всю стену: сквозь светлые шторы видно заснеженные деревья. В интерьере — никакого леопарда и красного бархата, комната выдержана в нежных светлых тонах. Впрочем, не все так целомудренно: зеркальный потолок над кроватью намекает на нескучные ночи.

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Конечно же, особое внимание пара уделила детской. Что касается окон, тут все по-взрослому — они такие же большие, как и в комнате родителей. В интерьере преобладают приглушенный розовый и золотистый цвета. Над необычной круглой кроваткой — изящный балдахин. Что ж, у счастливых родителей 4-летней Адрианы получились достойные покои для маленькой принцессы.

На первом этаже –— просторный холл, который легко спутать с лобби хорошего отеля: мрамор, дерево, стекло и огромная люстра — куда же без нее. На заднем плане можно заметить награду в виде диска: таких в этом доме будет немало.

К радости подписчиков они тоже внесли свой вклад в обустройство звездного жилища. А точнее, помогли певице выбрать достойный ковер. За вариант на фото проголосовали более 40 тысяч человек!

Весь дом выдержан в едином стиле, от комнаты к комнате интерьеры меняются незначительно: хозяева тяготеют к спокойным природным цветам и материалам. И даже элементы декора на полках, похоже, работа дизайнера: слишком уж идеально они совпадают по цветам для реальных хозяйских вещиц. Под деревянными стеллажом — широкий камин.

Ханна не забывает заботиться об уюте: вместе с Пашу певица закупает живые растения. Судя по фото и видео, для интерьеров загородного дома пара выбрала офисный хит — замиокулькас. Растение как нельзя лучше подойдет для молодой мамы: оно не требует частого полива и особого ухода.

Естественно, звездная пара просто не могла обойтись без бассейна. Ханна призналась, что мечтала именно о таком, и пообещала показать карту желаний, которую оставила в городской квартире.

Участок дому под стать: внушительных размеров территория и фонтан аккурат перед входом. Грядок и теплиц мы здесь, конечно, не увидим, а вот декоративные растения, как мы уже поняли, Ханне с Пашу не чужды. Озеленить двор успели до морозов.

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