"Ангел" Victoria's Secret стала мамой во второй раз

«Ангел» Victoria's Secret и модель Роми Стрейд родила второго ребенка. Новостью она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В прошлую пятницу модель родила дочь от своего возлюбленного Лоренса ван Левена. Ее назвали Джун. В комментариях коллеги Роми Стрейд уже успели поздравить ее с рождением ребенка. Среди поздравлений были пожелания от других «ангелов» Victoria's Secret — Тейлор Хилл и Сары Сампайо.

Роми Страйд объявила о своей первой беременности за два года до этого, одновременно рассказывая о своей борьбе с синдромом поликистозных яичников. Тогда Страйд объяснила, что благодаря отказу от определенных моделей поведения, включая высокоинтенсивные тренировки и ограничение в еде, ее менструальный цикл восстановился.

В мае 2022 года Роми Стрейд объявила о второй беременности. Этот ребенок стал для «ангела» Victoria's Secret и ее супруга, бизнес-консультанта Лоуренса ван Леувена, вторым. В декабре 2020 года у супругов родилась дочь Минт.