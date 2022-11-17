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2 часа назад

"Ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд стала мамой во второй раз

Газета.Ru

«Ангел» Victoria's Secret и модель Роми Стрейд родила второго ребенка. Новостью она поделилась в социальных сетях.

"Ангел" Victoria's Secret стала мамой во второй раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В прошлую пятницу модель родила дочь от своего возлюбленного Лоренса ван Левена. Ее назвали Джун. В комментариях коллеги Роми Стрейд уже успели поздравить ее с рождением ребенка. Среди поздравлений были пожелания от других «ангелов» Victoria's Secret — Тейлор Хилл и Сары Сампайо.

Роми Страйд объявила о своей первой беременности за два года до этого, одновременно рассказывая о своей борьбе с синдромом поликистозных яичников. Тогда Страйд объяснила, что благодаря отказу от определенных моделей поведения, включая высокоинтенсивные тренировки и ограничение в еде, ее менструальный цикл восстановился.

В мае 2022 года Роми Стрейд объявила о второй беременности. Этот ребенок стал для «ангела» Victoria's Secret и ее супруга, бизнес-консультанта Лоуренса ван Леувена, вторым. В декабре 2020 года у супругов родилась дочь Минт.

Ранее сообщалось, что «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск появилась на публике в «голом» платье без белья.

Звёзды,Эльза Хоск,
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