"Ангел" Victoria's Secret стала мамой во второй раз

«Ангел» Victoria's Secret и модель Роми Стрейд родила второго ребенка. Новостью она поделилась в социальных сетях.
В прошлую пятницу модель родила дочь от своего возлюбленного Лоренса ван Левена. Ее назвали Джун. В комментариях коллеги Роми Стрейд уже успели поздравить ее с рождением ребенка. Среди поздравлений были пожелания от других «ангелов» Victoria's Secret — Тейлор Хилл и Сары Сампайо.
Роми Страйд объявила о своей первой беременности за два года до этого, одновременно рассказывая о своей борьбе с синдромом поликистозных яичников. Тогда Страйд объяснила, что благодаря отказу от определенных моделей поведения, включая высокоинтенсивные тренировки и ограничение в еде, ее менструальный цикл восстановился.
В мае 2022 года Роми Стрейд объявила о второй беременности. Этот ребенок стал для «ангела» Victoria's Secret и ее супруга, бизнес-консультанта Лоуренса ван Леувена, вторым. В декабре 2020 года у супругов родилась дочь Минт.
Ранее сообщалось, что «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск появилась на публике в «голом» платье без белья.