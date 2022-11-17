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2 часа назад

Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон замечены в объятиях на свидании

Газета.Ru

Модель Эмили Ратаковски и актер Пит Дэвидсон были замечены журналистами на свидании. Снимки пары появились на сайте PageSix.

Ратаковски и Дэвидсон замечены в объятиях на свидании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пит Дэвидсон и Эмили Ратаковски уже выглядят как идеальная пара всего через несколько дней после того, как источники впервые сообщили, что они встречаются. На снимках, сделанных в коридоре одного из помещений, модель и актер крепко обнимаются. Пара была одета в похожие образы с черными пуховиками, белыми футболками и серыми спортивными джоггерами.

Как только пара вышла на улицу, журналисты начали задавать многочисленные вопросы, поэтому модели пришлось вернуться в дом, а актеру уехать на машине. Вскоре после этого Эмили Ратаковски снова вышла из дома, чтобы сесть в такси, которое отвезло ее в Бруклин на встречу с Питом Дэвидсоном.

Летом этого года Эмили Ратаковски подала на развод со своим мужем Себастьяном Бер-Макклардом. Пит Дэвидсон же не так давно расстался с Ким Кардашьян, с которой встречался после того, как она развелась с Канье Уэстом.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в платье без белья с Ириной Шейк на вечеринке Swarovski.

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