Алессандра Амбросио в платье без белья пришла на кинофестиваль

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио пришла на премьеру фильма в рамках Бразильского кинофестиваля в Лос-Анджелесе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Алессандра Амбросио приковала к себе все внимание на показе фильма «Марс-1» во время открытия фестиваля бразильского кино в Лос-Анджелесе. Мероприятие проходило в Музее киноакадемии. Модель посетила мероприятие вместе со своим приятелем, 42-летним Матеусом Маззаферой, который был в белом костюме без рубашки.

41-летняя модель позировала на ковровой дорожке в белоснежном платье без белья, с глубоким декольте и разрезом до середины бедра. Образ она дополнила золотым поясом с цепочкой, а также серебряными туфлями с открытым мысом. Алессандре Амбросио сделали укладку с легкими локонами и макияж с помощью туши для ресниц и розовой помады.