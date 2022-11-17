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53 минуты назад

Супермодель Алессандра Амбросио в платье без белья пришла на кинофестиваль

Газета.Ru

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио пришла на премьеру фильма в рамках Бразильского кинофестиваля в Лос-Анджелесе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Алессандра Амбросио в платье без белья пришла на кинофестиваль
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Алессандра Амбросио приковала к себе все внимание на показе фильма «Марс-1» во время открытия фестиваля бразильского кино в Лос-Анджелесе. Мероприятие проходило в Музее киноакадемии. Модель посетила мероприятие вместе со своим приятелем, 42-летним Матеусом Маззаферой, который был в белом костюме без рубашки.

41-летняя модель позировала на ковровой дорожке в белоснежном платье без белья, с глубоким декольте и разрезом до середины бедра. Образ она дополнила золотым поясом с цепочкой, а также серебряными туфлями с открытым мысом. Алессандре Амбросио сделали укладку с легкими локонами и макияж с помощью туши для ресниц и розовой помады.

Ранее сообщалось, что супермодель Алессандра Амбросио опубликовала архивное фото в купальнике.

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