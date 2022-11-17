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53 минуты назад

Лили-Роуз Депп объяснила, почему не говорит о судах отца

Диана Товсепова

23-летняя актриса Лили-Роуз Депп недавно рассказала о том, каким было ее детство с родителями Джонни Деппом и Ванессой Паради, а также объяснила, почему она молчала во время юридических баталий своего отца. Девушка рассказала об этом в интервью Elle.

Лили-Роуз Депп объяснила, почему не говорит о судах отца
Фото: СоцсетиСоцсети

«Мои родители защищали моего брата и меня от чрезмерного внимания, насколько это было возможно.

Я знаю, что мое детство не было похоже на детство всех остальных...

Меня просто воспитали так, что я научилась тому, что конфиденциальность — это то, что важно защищать», — сказала Лили Роуз.

Точно так же Депп заявила, что не хочет публично комментировать ситуацию, когда ее знаменитый отец Джонни Депп проводил многочасовые судебные разбирательства с экс-супругой Эмбер Херд.

«Когда это что-то настолько личное и вдруг становится не таким личным… Я чувствую, что действительно имею право на свои мысли и то, чтобы держать их лишь у себя в голове.

При этом девушка считает, что она не должна ни за кого отвечать и чувствует, что ее часто определяли по мужчинам в ее жизни, и по отцу, и по возлюбленным.

СМИ: Депп расстался со своей девушкой-юристом

Ранее мы писали о том, куда пропала Эмбер Херд после суда.

Звёзды,Лили-Роуз Депп,Ванесса Паради,
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