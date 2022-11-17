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1 час назад

Певец Niletto попросил поклонниц кидать ему на сцену побольше бюстгальтеров

Газета.Ruиещё 1

Певец Niletto (Данил Прытков) призвал поклонниц в социальных сетях забрасывать ему на сцену побольше бюстгальтеров.

Niletto попросил кидать ему на сцену побольше бюстгальтеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Город Сургут, я сказал, что я взрослый мужчина, мне 31, вы - взрослые, и какие на фиг звездочки на "Летуаль" (песня), бюстгальтеры на сцену нужно кидать", - заявил Прытков.

По его словам, в Сургуте ему кинули 4 лифчика на сцену. Артист предложил фанаткам устанавливать "личный рекорд" в каждом городе, где он выступает.

"Посмотрим, какой регион самый эмоциональный и свободный", - заключил Прытков.

Рэпер Брутто (Тимур Одилбеков) из группы "Каспийский Груз" написал, что завидует коллеге. В комментариях некоторые раскритиковали идею певца и поведение поклонниц.

"Когда-нибудь девушки начнут уважать себя, но это не точно", - написала подписчица.

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