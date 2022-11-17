Niletto попросил кидать ему на сцену побольше бюстгальтеров

Певец Niletto (Данил Прытков) призвал поклонниц в социальных сетях забрасывать ему на сцену побольше бюстгальтеров.
"Город Сургут, я сказал, что я взрослый мужчина, мне 31, вы - взрослые, и какие на фиг звездочки на "Летуаль" (песня), бюстгальтеры на сцену нужно кидать", - заявил Прытков.
По его словам, в Сургуте ему кинули 4 лифчика на сцену. Артист предложил фанаткам устанавливать "личный рекорд" в каждом городе, где он выступает.
"Посмотрим, какой регион самый эмоциональный и свободный", - заключил Прытков.
Рэпер Брутто (Тимур Одилбеков) из группы "Каспийский Груз" написал, что завидует коллеге. В комментариях некоторые раскритиковали идею певца и поведение поклонниц.
"Когда-нибудь девушки начнут уважать себя, но это не точно", - написала подписчица.