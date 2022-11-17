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2 часа назад

Звезда "Эйфории" Сидни Суини затянулась в металлический корсет на премии GQ

Газета.Ruиещё 2

Американская актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале «Эйфория», примерила платье с металлическим корсетом на премии GQ. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда "Эйфории" затянулась в металлический корсет на премии GQ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В среду вечером, 16 ноября, в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии GQ Men of the Year Awards в отеле Mandarin Oriental Hyde Park. 25-летняя актриса Сидни Суини стала звездой красной ковровой дорожки. Перед камерами она позировала в металлическом корсете, который подчеркнул ее фигуру, черном платье с вырезом на груди. Образ дополнили крупные черные серьги и сет из серебряных колец. Актрисе сделали акцентный макияж с блестками-тенями и угольно-черными стрелками.

Звездное мероприятие, организованное BOSS, чествовало мужчин и женщин, которые достигли успехов в стиле, политике, сфере развлечений и спорта.

Ранее сообщалось, что звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграет монашку в новом хорроре режиссера «Вуайеристов».

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