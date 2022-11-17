Звезда "Эйфории" затянулась в металлический корсет на премии GQ

Американская актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале «Эйфория», примерила платье с металлическим корсетом на премии GQ. Об этом сообщает Daily Mail.

В среду вечером, 16 ноября, в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии GQ Men of the Year Awards в отеле Mandarin Oriental Hyde Park. 25-летняя актриса Сидни Суини стала звездой красной ковровой дорожки. Перед камерами она позировала в металлическом корсете, который подчеркнул ее фигуру, черном платье с вырезом на груди. Образ дополнили крупные черные серьги и сет из серебряных колец. Актрисе сделали акцентный макияж с блестками-тенями и угольно-черными стрелками.