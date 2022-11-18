Борисова рассказала, почему много лет не заводит отношения

Дана Борисова призналась, что не испытывает потребности в мужском внимании. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Не принято обсуждать».
Телеведущая рассказала, что у нее было множество романов, которые в итоге не привели ни к чему серьезному. Замужем она была только один раз, прожив восемь лет в браке с бизнесменом Андреем Трощенко. Дана Борисова призналась, что уже четыре года она находится без отношений.
По словам телеведущей, она не испытывает потребности в мужском внимании. Она чувствует себя комфортно находясь в одиночестве и может посвятить все свое время дочери или увлечениям.
При этом Дана Борисова заявила, что никогда никого не любила. Она считала, что если понравилась мужчине, то следует заводить роман. Однако телеведущая призналась, что страдала от зависимости, из-за чего притягивала к себе нездоровых партнеров. По словам Даны Борисовой, после множества отношений она наконец-то может отдохнуть.