Борисова рассказала, почему много лет не заводит отношения

Дана Борисова призналась, что не испытывает потребности в мужском внимании. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Не принято обсуждать».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Телеведущая рассказала, что у нее было множество романов, которые в итоге не привели ни к чему серьезному. Замужем она была только один раз, прожив восемь лет в браке с бизнесменом Андреем Трощенко. Дана Борисова призналась, что уже четыре года она находится без отношений.

По словам телеведущей, она не испытывает потребности в мужском внимании. Она чувствует себя комфортно находясь в одиночестве и может посвятить все свое время дочери или увлечениям.