Стилист сравнил надевшего лосины Киркорова с Шер

Стилист Влад Лисовец сравнил надевшего полупрозрачные лосины на концерте в Алма-Ате российского певца Филиппа Киркорова с популярной американской певицей. Его слова приводят dni.ru.
По словам Лисовца, в Киркорове в этом образе было «немножко Шер». «Это человек, который имеет право на такие поступки и образы. Он — состоявшийся артист. Главное, чтобы российская аудитория не обвиняла его, не искала в этом какой-то нарочитый скандал», — заявил стилист.
Кроме того, продолжил Лисовец, у Киркорова хорошая фигура и он хорошо выглядит для своего возраста. «Если мне заплатить, то я еще и не так могу выйти к людям», — посмеялся стилист.
Ранее директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская подтвердила, что у артиста травмирована нога. Успенская поделилась подробностями самочувствия певца. Она попросила не волноваться, уверив, что у Киркорова стабильное состояние. «Настанет момент — артист сам расскажет», — отметила директор звезды.