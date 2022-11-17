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42 минуты назад

Стилист сравнил надевшего лосины Киркорова с Шер

Газета.Ru

Стилист Влад Лисовец сравнил надевшего полупрозрачные лосины на концерте в Алма-Ате российского певца Филиппа Киркорова с популярной американской певицей. Его слова приводят dni.ru.

Стилист сравнил надевшего лосины Киркорова с Шер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Лисовца, в Киркорове в этом образе было «немножко Шер». «Это человек, который имеет право на такие поступки и образы. Он — состоявшийся артист. Главное, чтобы российская аудитория не обвиняла его, не искала в этом какой-то нарочитый скандал», — заявил стилист.

Кроме того, продолжил Лисовец, у Киркорова хорошая фигура и он хорошо выглядит для своего возраста. «Если мне заплатить, то я еще и не так могу выйти к людям», — посмеялся стилист.

Ранее директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская подтвердила, что у артиста травмирована нога. Успенская поделилась подробностями самочувствия певца. Она попросила не волноваться, уверив, что у Киркорова стабильное состояние. «Настанет момент — артист сам расскажет», — отметила директор звезды.

Звёзды,Екатерина Успенская,Влад Лисовец,Филипп Киркоров,
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