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1 час назад

Шоумен Солнцев осудил Киркорова за скандалы

Газета.Ruиещё 1

Шоумен и блогер Рустам Солнцев осудил певца Филиппа Киркорова за недавние скандалы. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Шоумен Солнцев осудил Киркорова за скандалы
Фото: Газета.руГазета.ру

Солнцев назвал Киркорова "старым человеком", который "ведет себя как 12-летний разгильдяй". Шоумен упомянул случай, когда артист ударил человека по лицу букетом на концерте в Казахстане.

По его мнению, то, кого ударил Киркоров - "не меняет дело".

"Охранник ли это, охранница или работница буфета в концертном зале. Ты зачем людей так прилюдно унижаешь? Сдержаться не можешь? Нельзя этого делать", - заявил Солнцев.

Ранее телеведущая Дана Борисова раскритиковала Киркорова за "вседозволенность".

Звёзды,Дана Борисова,Рустам Солнцев,Филипп Киркоров,
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