Шоумен Солнцев осудил Киркорова за скандалы

Шоумен и блогер Рустам Солнцев осудил певца Филиппа Киркорова за недавние скандалы. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Солнцев назвал Киркорова "старым человеком", который "ведет себя как 12-летний разгильдяй". Шоумен упомянул случай, когда артист ударил человека по лицу букетом на концерте в Казахстане.
По его мнению, то, кого ударил Киркоров - "не меняет дело".
"Охранник ли это, охранница или работница буфета в концертном зале. Ты зачем людей так прилюдно унижаешь? Сдержаться не можешь? Нельзя этого делать", - заявил Солнцев.
Ранее телеведущая Дана Борисова раскритиковала Киркорова за "вседозволенность".