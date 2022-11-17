Где сейчас светская львица Ульяна Цейтлина

Светская львица, которую называли легендой элитного мира, родилась в 1968 году в семье петербургских интеллигентов: отец был художником, а мама работала главным редактором в издательстве Академии наук. Как вышло, что Ульяна стала одной из главных светских львиц столицы, и как сложилась в итоге ее жизнь, читайте в материале «Рамблера».

Фото: legion-media legion-media

Окончив школу, Ульяна поступила в художественное училище имени В.А.Серова. Но больше ее привлекала карьера манекенщицы. В 1984 году Ульяну взяли в штат моделей Дома моды, она стала сниматься для журналов.

Красавица-блондинка была знакома со многими представителями питерского андеграунда, а также часто была желанной гостьей в Москве, где тесно общалась с представителями русского авангарда и богемы того времени.

В 1989 году Ульяна вышла замуж за Леонида Цейтлина и вскоре вместе с супругом уехала в Австралию. Но в 2000 году пара развелась и Цейтлина вернулась в Россию.

Сначала она жила в Санкт-Петербурге, но вскоре, по совету лучшей подруги Ксении Собчак, перебралась в Москву, где очень быстро стала одной из самых известных светских дам.

Социальные сети

Ее имя не сходило со страниц самых известных журналов, она встречалась с самыми обеспеченными мужчинами, пробовала себя в роли телеведущей, неизменно появлялась на всех светских мероприятиях столицы.

В 2006 году Цейтлина родила сына Савву. Отцом мальчика стал женатый бизнесмен по имени Андрей. Ульяна говорила, что статус замужней дамы ей неважен и она просто счастлива, что в ее жизни появился ребенок. Остальное, по словам Цейтлиной, уже не имело значения.

Действительно, после рождения сына Ульяна охладела к тусовкам, занялась домашним хозяйством и воспитанием Саввы. Через несколько лет Цейтлина вышла замуж за бизнесмена Алексей Федорычева и вскоре уехала с семьей за границу.

Сейчас Ульяна Цейтлина живет с мужем и сынов в Монако, занимается домом, любит готовить и делится рецептами своих фирменных блюд в социальных сетях.