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1 час назад

Звезда «Дома-2» назвала стоимость своего жилья в Дубае

Super.ru

Участница скандального шоу Марина Африкантова, как и многие российские селебрити, перебралась в Дубай. В теплые края сначала переехал ее муж Роман Капаклы. Они — одни из немногих, кому реально удалось найти любовь на проекте. Слава после реалити до сих пор позволяет паре жить на широкую ногу: чего только стоит блог Марины с двумя миллионами подписчиков. У мужа поклонников поменьше — около полумиллиона.

Звезда «Дома-2» назвала стоимость своего жилья в Дубае
Фото: Super.ruSuper.ru

В своем Инстаграме (запрещен РФ) Марина рассказала, что переезжать было тяжело: общий вес чемоданов составил 50 кг, за багаж даже пришлось доплатить 15 тысяч рублей. Но это ничто по сравнению со стоимостью дубайских апартаментов, куда пара въехала на днях. Стоимость Марина скрывать не стала: аренда квартиры обходится в 250 тысяч рублей в месяц.

К жизни в новой стране Марина потихоньку привыкает и уже не прочь при случае сэкономить: нередко ездит на метро и ходит пешком.

Звёзды,Марина Африкантова,
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