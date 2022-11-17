Брэд Питт встречается с экс-женой Пола Уэсли

В минувшие выходные Брэда Питта и Инес де Рамон заметили на концерте Боно в Лос-Анджелесе.

Инсайдеры сообщили изданию People о том, что актер и бывшая жена Пола Уэсли «познакомились через общего друга» и «встречаются уже несколько месяцев». Отмечается, что Питт «влюблен» в де Рамон.