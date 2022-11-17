Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
4 часа назад

Брэд Питт встречается с экс-женой Пола Уэсли

WMJ.ru

58-летнего актера Брэда Питта заподозрили в романе с бывшей женой звезды «Дневников вампира» Пола Уэсли — 32-летней Инес де Рамон.

Брэд Питт встречается с экс-женой Пола Уэсли
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

В минувшие выходные Брэда Питта и Инес де Рамон заметили на концерте Боно в Лос-Анджелесе.

Инсайдеры сообщили изданию People о том, что актер и бывшая жена Пола Уэсли «познакомились через общего друга» и «встречаются уже несколько месяцев». Отмечается, что Питт «влюблен» в де Рамон.

«Инес милая, веселая и энергичная. У нее отличный характер. Брэду нравится проводить с ней время», — поделился источник.

Звёзды,Пол Уэсли,Брэд Питт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители