Брэд Питт встречается с экс-женой Пола Уэсли

58-летнего актера Брэда Питта заподозрили в романе с бывшей женой звезды «Дневников вампира» Пола Уэсли — 32-летней Инес де Рамон.
В минувшие выходные Брэда Питта и Инес де Рамон заметили на концерте Боно в Лос-Анджелесе.
Инсайдеры сообщили изданию People о том, что актер и бывшая жена Пола Уэсли «познакомились через общего друга» и «встречаются уже несколько месяцев». Отмечается, что Питт «влюблен» в де Рамон.
«Инес милая, веселая и энергичная. У нее отличный характер. Брэду нравится проводить с ней время», — поделился источник.