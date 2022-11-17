Шаламе назвал Зендею своей сестрой

Поклонники Зендеи, которым хотелось больше её экранного времени в «Дюне», получат желаемое в предстоящем сиквеле. В беседе с изданием Variety коллега актрисы Тимоти Шаламе сказал, что во второй части, которая выйдет в следующем году, будет гораздо больше Зендеи, чем в первом фильме. «Она ещё не закончила работу, и это потрясающе. Она привнесла в новый фильм то же самое, что и в первый, но в ещё большем количестве», — поделился он.

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Кроме того, актёр признался, что 26-летняя Зендея действительно стала для него сестрой. «Я так благодарен, что считаю её партнёром, сестрой и другом», — сказал он, добавив, что для них двоих «удивительно» делиться историями о работе с Лукой Гуаданьино, который также снял Тимоти в фильмах «Целиком и полностью» и «Зови меня своим именем», а Зендею в ленте «Претенденты», премьера которой запланирована на следующий год.

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Напомним, что в «Дюне» актриса играет роль Чани, которая выступает в фильме в качестве рассказчика и появляется в отрывках снов главного героя Пола, которого играет Тимоти. В конце фильма эти два героя встречаются, и она говорит ему, что это только начало. Режиссёр «Дюны» Дени Вильнев объяснил изданию Los Angeles Times в октябре 2021 года, что первый фильм охватывает примерно половину романа, на котором он основан, а дальше будет ещё больше истории и больше сцен с участием героини Зендеи, так как её персонаж вскоре выйдет на первый план.

«Есть несколько менее развитых персонажей, которых я оставлю для второго фильма, так я нашёл равновесие. В этом фильме мы старались как можно ближе подойти к опыту Пола. Затем, во втором фильме, у меня будет время развить некоторых персонажей, которые остались немного в стороне. Такова теория. Я надеюсь, что это сработает», — сказал режиссёр.

Производственная компания Legendary, стоящая за фильмом, подтвердила примерно в то же время, что вторая часть «Дюны» уже находится в работе. Её выход запланирован на 3 ноября 2023 года. А о работе с Шаламе над «Дюной» Зендея ранее уже говорила с изданием People: «Я просто очень благодарна, что мне довелось работать с этим парнем, потому что он очень талантлив, но при этом такой хороший человек. Мы смогли повеселиться и стать большими друзьями», — сказала она.