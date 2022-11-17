Эндрю Гарфилд признался, что чувствует себя виноватым из-за отсутствия детей в 40 лет

«Они у меня всегда где-то были. Я думаю, что они есть у всех мужчин, и у всех женщин есть материнский инстинкт, и было интересно исследовать это, а также страшно и пугающе. Я подумал: "Как же мне это сделать? Если я этого не испытывал, смогу ли я это сделать?", но потом я понял, что в такой ситуации находится каждый отец за всю историю человечества. Каждый, кто становится отцом, никогда не был им раньше, так что мы все идем на эту инициацию совершенно слепые и ощупываем себя в темноте, так что я как бы пошёл на поводу у этого чувства незнания того, что, чёрт возьми, я делаю, и это в какой-то степени помогло», — сказал тогда Гарфилд.