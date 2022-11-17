Эндрю Гарфилд признался, что чувствует себя виноватым из-за отсутствия детей в 40 лет

Эндрю Гарфилд понимает, что жизнь не всегда складывается так, как мы ожидаем. В недавнем интервью для GQ актёр рассказал, что в августе, когда ему исполнилось 40 лет, он понял, что оказался не на том месте, на которое рассчитывал изначально. «Хорошая новость в том, что все мои школьные друзья, мы все вместе празднуем 40-летие. Но это интересно, я всегда думал, что буду первым, кто заведёт детей и остепенится, а они все живут в одной квартире и у них по паре детей», — поделился Эндрю.
Гарфилд сказал, что недавно он морально освободил себя от общественной обязанности завести потомство к 40 годам. «Это больше похоже на принятие другого пути, чем тот, который ожидали от меня с рождения, типа "к этому времени ты сделаешь это, и у тебя будет по крайней мере один ребёнок", и тому подобное. Я думаю, что у меня есть некоторое чувство вины за это, но очевидно, мне легче как мужчине», — сказал актёр.
Особенно тяжело Эндрю смириться с тем фактом, что его мама никогда не познакомится с внуками, ведь он потерял её из-за рака поджелудочной железы в 2019 году. «Потому что, конечно, я бы хотел, чтобы моя мама встретилась с моими детьми, если у меня будут дети. Но она будет всегда рядом», — поделился Эндрю. В конце концов, Гарфилд пришёл к выводу, что жизнь порой преподносит неожиданные сюрпризы. «Посмотрим, что произойдет. Мне интересно», — добавил он.
Гарфилд уже исследовал отцовские чувства в фильме 2014 года «99 домов», в котором он сыграл отца-одиночку, потерявшего свой дом из-за лишения права выкупа. В сентябре 2015 года актёр рассказал изданию Entertainment Tonight, что эта роль заставила его осознать свои отцовские инстинкты.
«Они у меня всегда где-то были. Я думаю, что они есть у всех мужчин, и у всех женщин есть материнский инстинкт, и было интересно исследовать это, а также страшно и пугающе. Я подумал: "Как же мне это сделать? Если я этого не испытывал, смогу ли я это сделать?", но потом я понял, что в такой ситуации находится каждый отец за всю историю человечества. Каждый, кто становится отцом, никогда не был им раньше, так что мы все идем на эту инициацию совершенно слепые и ощупываем себя в темноте, так что я как бы пошёл на поводу у этого чувства незнания того, что, чёрт возьми, я делаю, и это в какой-то степени помогло», — сказал тогда Гарфилд.