41-летняя Пэрис Хилтон раскрыла секрет молодости без филлеров

Американская модель Пэрис Хилтон в интервью изданию Bustle раскрыла секрет моложавой внешности.

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41-летняя телезвезда рассказала, что ей удается сохранять гладкость кожи без филлеров с помощью специальных гаджетов с током и инфракрасным светом для лица, среди которых приборы брендов Foreo и Dr. Dennis Gross. Бизнесвумен также призналась, что часто прибегает к EMS-лифтингу, который способствует укреплению мышечного тонуса.

По словам героини материала, она постоянно посещает косметологов, которые делают ей различные уходы для лица, например, процедуру HydraFacial, направленную на очищение кожи и удаление ороговевшего слоя клеток.