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2 часа назад

41-летняя Пэрис Хилтон раскрыла секрет молодости без филлеров

Lenta.ru

Американская модель Пэрис Хилтон в интервью изданию Bustle раскрыла секрет моложавой внешности.

41-летняя Пэрис Хилтон раскрыла секрет молодости без филлеров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

41-летняя телезвезда рассказала, что ей удается сохранять гладкость кожи без филлеров с помощью специальных гаджетов с током и инфракрасным светом для лица, среди которых приборы брендов Foreo и Dr. Dennis Gross. Бизнесвумен также призналась, что часто прибегает к EMS-лифтингу, который способствует укреплению мышечного тонуса.

По словам героини материала, она постоянно посещает косметологов, которые делают ей различные уходы для лица, например, процедуру HydraFacial, направленную на очищение кожи и удаление ороговевшего слоя клеток.

В апреле Пэрис Хилтон приняла участие в фестивале «Коачелла» в Калифорнии и восхитила фанатов откровенным образом. Для мероприятия телезвезда выбрала прозрачное платье-сетку длины мини, блестящие легинсы, топ-корсет на молнии и прикрыла грудь пэстисами (декоративными наклейками на грудь).

Звёзды,Пэрис Хилтон,
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